Calvet avisa de que se creará un "nuevo partido" al margen de lo que decida el PDeCAT

Cree que no es momento de dirimir posiciones en un Consell Nacional del PDeCAT o en una consulta a les bases

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, ha advertido este miércoles de que se creará "un nuevo partido" al margen de lo que decida el PDeCAT, alegando que esto es lo que reclaman una mayoría de electos y cargos públicos de JxCat.

"Es necesario hacerlo, para coordinar correctamente toda la acción política de este espacio. También creo que los votantes que nos han dado su confianza no entenderían que no se haga. Y esto no puede estar supeditado solo a las decisiones de la dirección del PDeCAT", ha subrayado en una entrevista en 'El Periódico' recogida por Europa Press.

Pese a defender que son los asociados del PDeCAT los que deben evaluar el trabajo de la dirección cuando sea el momento, cree que la propuesta de los presos del partido no se debería haber llevado a votación en la reunión de dirección el viernes "porque el resultado se puede interpretar en términos negativos hacia cuatro personas que, para muchos, son unos referentes políticos", en referencia a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, y al exconseller Lluís Puig, desde Bélgica.

"Estoy seguro de que esta no era la intención de la dirección. Creo que lo que se debería de haber hecho es, ante la presentación de una propuesta, programar una reunión y continuar hablando al respecto", ha opinado Calvet.

Sobre si ve necesaria una consulta interna sobre esta propuesta, no cree que lo más importante ahora sea dirimir las posiciones en un Consell Nacional o con una consulta a las bases del PDeCAT: "Lo más importante es crear esta nueva fuerza política", ha recalcado.

Al preguntársele si dejará el PDeCAT si no hay un acuerdo, ha explicado que su deseo es hacer JxCat, y cuando toque ya se planteará si "sigue siendo necesario mantener" el partido que preside David Bonvehí.

"JxCAT NO ES SOLO EL PDeCAT"

"¡JxCat no es sólo el PDeCAT! Por esto hay que organizar el espacio de JxCat", ha añadido el conseller, dejando claro que JxCat no es ni será una segunda marca del PDeCAT.

Teniendo en cuenta que el PDeCAT tienen los derechos del nombre de JxCat, Calvet ha apuntado que los ciudadanos confían en un proyecto y no en un nombre, abriendo la puerta así a presentarse a las elecciones con otras siglas.

Tras constatar que el líder de JxCat es el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, también ha apostado por que sea el candidato a las elecciones, y ha insistido en su propuesta de celebrar primarias.

Sobre qué opina de la vía unilateral, ha asegurado que no la pueden abandonar, pero "ahora toca diálogo y negociación".