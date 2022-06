Calvo (PSOE) critica a Feijóo por afirmar que hay 'apartheid' lingüístico: "¿Cómo puede decir eso?"

Confronta las inversiones del el PSOE en Catalunya con la "asfixia" que quería el PP

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha criticado este viernes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegurara que en Catalunya hay 'apartheid' lingüístico, y más aún cuando él habla gallego.

"¿Cómo puede decir eso Feijóo? Que habla gallego, con todo el derecho del mundo. Pero cómo puede estar todo el día diciendo una cosa, la contraria por al tarde, mañana una diferente y pasado mañana esperamos la contraria", ha destacado en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press.

Según Calvo, Feijóo no tiene programa y dice "cualquier cosa" para llegar a La Moncloa, y ha defendido la importancia de respetar las lenguas y dejarlas al margen de la política, pese a añadir que las sentencias deben cumplirse.

Sobre las expectativas del presidente popular de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que le preocupa que las clases medias y trabajadoras de la comunidad se crean su "cuento", y le ha emplazado a explicar su balance de gestión de los últimos años.

"Comprendo que quiera pasar de perfil, que no se vea el PP, quizá porque no quiere decir que ha votado en contra" de la reforma laboral aprobada por el Gobierno, de los Presupuestos Generales del Estado y de subir las pensiones, ha concretado.

INVERSIONES

También se ha referido al hecho de que la inversión real del Estado en Catalunya en 2021 fuera el 35,7% de la presupuestada, con 739,8 millones de euros, respecto a los 2.068 millones planteados, como recoge el informe de distribución territorial de la inversión del sector público estatal de 2021.

La exvicepresidenta del Gobierno ha asegurado que cuando gobernaba el PP no había ni previsiones de inversión: "El PP hizo dos cosas con Catalunya: neguemos Catalunya, ya se resolverá el lio que se traen, no invirtamos y acabemos asfixiando Catalunya. Y Catalunya, de manera inteligente, asfixió al PP, que acabó no teniendo prácticamente representación".

REUNIÓN SÁNCHEZ-ARAGONÈS

Tras asegurar que el PSOE nunca ha negado que existe el independentismo político, ha señalado que le consta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, "están encontrando un hueco en la agenda" para reunirse, y que lo harán.

También cree es positivo que ERC alcanzara la presidencia de la Generalitat, y ha reivindicado que los republicanos son un partido de izquierdas y que ha estado "en muchas decisiones de la política española, en cosas definitivas relacionadas con la estabilidad de gobernar España y Catalunya en tiempos muy difíciles, y en los que no ha estado la derecha ni el PP".