La Cámara de Barcelona celebra que la OPA no prospere y pide un modelo financiero "plural"

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona ha celebrado este viernes que la OPA de BBVA a Banco Sabadell no prospere, "una gran noticia para las empresas catalanas", y ha reivindicado textualmente un modelo financiero plural, diverso y abierto, informa en un comunicado.

El 25,47% de acciones con derecho de voto del Sabadell han aceptado la operación, lo que supone estar por debajo del umbral del 50% de aceptación mínima para controlar la entidad e incluso del 30% que le daba la posibilidad de lanzar una segunda oferta.

La Cámara sostiene que la fusión habría comportado una "excesiva concentración del poder económico y financiero, con consecuencias negativas para el equilibrio territorial", y que habría complicado el acceso al crédito y servicios especializados para las pymes, autónomos y microempresas.