La Cámara de Barcelona y Sant Joan Despí (Barcelona) unen fuerzas en favor del talento joven

El presidente de la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat, Carles Guilera, y la alcaldesa de Sant Joan Despí, Belén García, durante una reunión para abordar retos conjuntos. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat y el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) trabajarán juntos para fortalecer el tejido empresarial, potenciar el talento joven e impulsar iniciativas para apoyar la actividad económica del municipio, informa la entidad cameral en un comunicado este lunes.

El presidente de la Cámara de Barcelona en el Baix Llobregat, Carles Guilera, y la alcaldesa de Sant Joan Despí, Belén García, han acordado colaborar para "hacer realidad" acciones conjuntas orientadas a apoyar a las empresas del municipio y abordar retos que impactan en su desarrollo.

Entre las líneas de acción que se han definido, la Cámara y el Ayuntamiento unirán fuerzas para reforzar la Formación Profesional y el talento joven, promoviendo oportunidades para las empresas y facilitando la orientación y acompañamiento a las pymes interesadas en la modalidad de Formación Profesional Dual.

Asimismo, colaborarán en jornadas informativas y sesiones técnicas sobre temas de interés económico para las empresas del municipio e impulsarán servicios de asesoramiento empresarial a través de la Cámara para dar respuesta a necesidades concretas de las empresas de Sant Joan Despí.