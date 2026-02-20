La Cámara de Terrassa (Barcelona) entrega los 10 primeros certificados del programa Regula-IA

La Cámara de Terrassa entrega las 10 primeras certificaciones de su programa Regula-IA - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha entregado las 10 primeras certificaciones de la primera edición del programa Regula-IA, centrado en la implementación legal y ética de la inteligencia artificial (IA) y dirigido a pymes catalanas.

La formación, en la que han participado 10 pymes catalanas, ha sido subvencionada en su totalidad por la convocatoria Retech del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation EU, informa la entidad cameral en un comunicado este viernes.

Impulsado y organizado por el área de Transformación Digital de la Cámara de Terrassa, Regula-IA se ha concretado en un programa de 28 horas estructuradas en 10 sesiones híbridas, combinando formación online con sesiones presenciales en la sede de la entidad.

El programa ha contado con la colaboración de expertos en formación del Barcelona Supercomputing Center (BSC), la Asociación Española de Economía Digital (Adigital), la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat) y de organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.

El profesorado, integrado por un equipo multidisciplinar, con experiencia directa en la implementación de sistemas de IA, la aplicación de AI Act, y la normativa de protección de datos, ha permitido ofrecer "una visión integral y de alto valor" para las empresas en su proceso de desarrollo de la IA en sus negocios.

LA IMPORTANCIA DEL MENTORÍA

El curso, en el que han participado 16 profesionales de 10 pymes de sectores diversos, se ha desarrollado entre el 15 de enero y el 20 de febrero, diseñado para acompañar a los responsables de las empresas en la implementación y el uso responsable y seguro de la IA, además de contar con un seguimiento individualizado.

La gestora de proyectos de Transformación Digital y Digital Impulse Hub de la Cámara de Terrassa, Julia Puerta, ha explicado que la mentoría es "un valor añadido muy importante de la formación, ya que permite adecuar los contenidos y aterrizar de forma práctica en las necesidades de cada empresa y los casos de uso".

Ha alertado de que, a diferencia de las grandes compañías, las pymes "no disponen de equipos expertos en estos ámbitos que faciliten la implementación responsable de productos, sistemas o servicios basados en IA".

NORMATIVA EUROPEA

El programa pone el foco en la aplicación práctica y en el alineamiento con el AI Act, la Ley de IA de la Unión Europea (UE) que establece el marco legal para el desarrollo y uso de sistemas.

Asimismo contempla otras regulaciones vigentes como la Ley de Propiedad Intelectual y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE y aborda la identificación de riesgos y oportunidades en la definición de proyectos de IA a medida para la integración de esta tecnología en procesos clave del negocio.