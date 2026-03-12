Cámara de Terrassa (Barcelona) lidera la última fase del proyecto Libeccio de turismo sostenible

Participantes en el proyecto Libeccio - CÁMARA DE TERRASSA

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona) lidera la elaboración del plan de capitalización del proyecto europeo Libeccio, que entra en su fase final, con la finalidad de extender los resultados del programa dedicado al turismo sostenible a otros destinos mediterráneos.

Con la participación de diez socios de siete países europeos, Libeccio tiene como objetivo "avanzar en un modelo de turismo más sostenible en la región mediterránea, mediante la transformación digital y el uso de herramientas basadas en datos", informa la entidad cameral en un comunicado este jueves.

La Cámara de Terrassa ha participado, conjuntamente con el Ayuntamiento de Terrassa, en la reciente reunión de los socios celebrada en Kotor (Montenegro).

"Lideramos el plan de capitalización de Libeccio con un doble objetivo: garantizar la continuidad y la escalabilidad de la plataforma DMSS (Destination Management Support System) en otros territorios y asegurar la pervivencia de ETIP (Euro Mediterranean Innovation Platform)", explica la responsable de Servicios de Desarrollo Sostenibilidad de la Cámara, Marianella Pereira.

El proyecto Libeccio arrancó en 2024 y en junio se celebrará la Conferencia Final en Rimini (Italia), acogida por la entidad líder del proyecto, la región de Emilia-Romaña.