La Cámara de Terrassa (Barcelona) premia a Livefresh y Digipal

Los premiados en el Demo Day. - MIKI_BOSCH - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 14:43

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) ha premiado a Livefresh y Digipal en el Demo Day del programa de aceleración 'Impulsa Startup' 2025, coordinado por la corporación y financiado por el Fondo Europeo Plus, a través de la Cámara de España, informa este viernes.

En concreto, Livefresh recibió el primer premio, dotado en 4.800 euros, y Digipal, el segundo, por el que recibió 1.800 euros.

Livefresh está especializado en soluciones de frío inteligente con materiales sostenibles, mientras que Digipal ha creado una solución para transformar tickets físicos en digitales.

