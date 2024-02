La Cámara de Terrassa (Barcelona) presenta el programa propio 'Impulsa Startup' en el MWC

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) estará presente en el Mobile World Congress (MWC), donde presentará el programa de aceleración para modelos de negocio innovadores 'Impulsa Startup', ha explicado en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra entre el 26 y el 29 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y la corporación estará situada en el estand de la Cámara de España en el 4 Years From Now (4YFN).

Este programa propio está financiado con Fondos Sociales Europeos y la Cámara ha explicado que "da un salto de la preaceleración a la aceleración de proyectos emprendedores" en el que pueden participar hasta 15 empresas de reciente formación.

Las startups deben tener una trayectoria de menos de cinco años o ser nuevos emprendedores en "fase idea con un prototipo validado".

La jefa de Proyectos Internacionales y Emprendimiento de la Cámara, Anna Pajarón, ha explicado que el acompañamiento a las startups "va desde la idea hasta la puesta en marcha en el mercado" de los proyectos.