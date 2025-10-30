Cámara de Terrassa (Barcelona) realiza 'The Future Makers' Forum' para impulsar el emprendimiento

Archivo - Sede de la Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona). - CÁMARA DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa organiza el próximo 5 de noviembre el encuentro 'The Future Makers' Forum' para impulsar el emprendimiento, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro contará con la intervención de la consultora Cinta Lacasa, que hablará sobre cómo poner en marcha o consolidar un proyecto empresarial "con garantías".

También se celebrará la mesa redonda 'Fórmulas de financiación para proyectos emprendedores', con el ceo de Terra Nova World, Ferran Jaime; el director del Centro de Empresas DayOne de CaixaBank, Jose Jarque; la confundadora de Kreative Tandem, Raquel Entrena, y la fundadora de La Lateral, Alba Pineda.

La responsable de Emprendimiento de la corporación, Montse Junyent, ha señalado que está pensada para "personas con una idea de negocio", así como emprendedores que busquen crecer.

Durante el evento se hará una dinámica participativa para "poner a prueba" los conocimientos sobre emprendimiento de los asistentes.