La Cámara de Terrassa (Barcelona) suma 20 empresas y 80 ofertas de trabajo en ActiVallès

Archivo - Cámara de Comercio de Terrassa (Barcelona) - CÁMARA DE COMERCIO DE TERRASSA - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Terrassa (Barcelona) prevé contar con 20 empresas y 80 ofertas de trabajo en la Fira de l'Ocupació ActiVallès, que se celebrará este miércoles en su sede y de forma virtual, informa este lunes.

Durante el evento, las empresas explicarán sus vacantes, realizará entrevistas y ofrecerán información directa sobre los perfiles que buscan.

Los asistentes podrán presentar su currículo, participar en dinámicas de 'networking' y ampliar su red profesional.

La responsable de Formación Empresarial, Personas y Talento de la corporación, Sònia Pérez, ha explicado que el objetivo es "crear un espacio estable de encuentro entre talento y empresa".

El encuentro se enmarca en el programa de Ocupación y Formación que impulsa la Cámara de Terrassa, y que está subvencionado en su totalidad por la Cámara de España y el Fondo Social Europeo.