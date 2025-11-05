Las cámaras catalanas afirman que la ley que tramita el Parlament romperá "una década de déficits"

Representantes de las 13 cámaras de comercio posan en la escalinata del Parlament - CONSELL DE CAMBRES

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell General de Cambres de Catalunya asegura que la proposición de ley de cámaras, a la que este miércoles se ha dado luz verde en el Parlament para seguir con su tramitación, romperá "una década de déficits" camerales.

En un comunicado, las 13 cámaras que integran el Consell han recordado que la ley fue consensuada con el visto bueno de patronales, sindicatos y el Govern, y "permitirá reforzar institucionalmente las cámaras y el apoyo al crecimiento social y económico, así como la colaboración entre las administraciones y empresas".

La propuesta, presentada por los grupos del PSC-Units, Junts, ERC y el PP, ha superado el trámite después de las intervenciones de los grupos, dado que no ha recibido enmiendas a la totalidad, en una sesión plenaria seguida por los representantes camerales, que han posado en una foto conjunta.

La Ley de Cámaras "perfilará mejor las funciones públicas de las Cámaras, reconocidas como órganos consultivos, de representación y de colaboración con las administraciones".

También promoverá, a su juicio, la creación de planes camerales, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas.

En materia de financiación, la normativa establece un convenio por un importe progresivo de 3 millones para 2026, 5 millones para 2027 y 7 millones para 2028.

MEJOR SERVICIO

"La Ley de Cámaras servirá de base para desarrollar con más garantías la misión histórica de las cámaras de comercio de representación de los intereses generales de la economía, apoyo al desarrollo de las empresas y colaboración con el sector público", afirman las entidades.

En este sentido, citan el impulso y mejora de la prestación de servicios a las empresas en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación, la internacionalización y la economía digital.