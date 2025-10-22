Las cámaras de Terrassa y Sabadell (Barcelona) instan a controlar el origen de las exportaciones

La Cámara de Terrassa (Barcelona) insta a "justificar el origen de las mercancías en exportaciones" - CÁMARA DE TERRASSA

Dice que su origen está "bajo sospecha" en mercados internacionales

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cámaras de Terrassa y Sabadell (Barcelona) han alertado sobre la importancia de "conocer y justificar con rigor el origen de las mercancías en las exportaciones", en el marco de una sesión informativa para abordar la situación del comercio internacional, informa en un comunicado este miércoles.

La jornada ha abordado buenas prácticas en este ámbito, como realizar auditorías internas o externas de origen o establecer protocolos de documentación, y ha contado con los asesores en esta materia de sendas corporaciones: Daniel González y Laura Rodríguez, respectivamente.

Los expertos han aseverado que el origen de muchos productos europeos se encuentra "bajo sospecha" en los mercados internacionales extracomunitarios.

GONZÁLEZ (CÁMARA DE TERRASSA)

"Se están produciendo muchos requerimientos de la Agencia Tributaria que analizan a empresas por declaraciones de origen incorrectas", ha subrayado González.

Ha recordado que las empresas europeas que exportan directa o indirectamente a Estados Unidos pueden verse afectadas por nuevos costes arancelarios de entre el 15% (arancel general adicional) y el 50% para ciertas mercancías, como los productos férricos o farmacéuticos.

En este sentido, González ha hecho un llamamiento a la prudencia y la transparencia y ha alertado de los riesgos del uso de mecanismos para superar obstáculos aduaneros: "No es admisible cambiar artificialmente la partida arancelaria o simular un nuevo origen", ha indicado.

RODRÍGUEZ (CÁMARA DE SABADELL)

Por su parte, Rodríguez ha querido romper el "mito" de que las transformaciones mínimas de un producto exportado, como puede ser un simple embalaje dentro de la UE, no cambian su origen, en sus palabras.

También ha recordado que importar un producto dentro de la UE no implica automáticamente que sea de origen europeo: "Que se compre a proveedores europeos no acredita que la materia tenga este origen", ha remarcado.