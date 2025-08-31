La campaña de baño en las playas de Catalunya deja 20 víctimas mortales hasta agosto

Archivo - Varias personas con sus perros en el área de perros de la playa de Llevant, a 21 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Catalunya han registrado 20 víctimas mortales desde el inicio de la campaña de baño, el 15 de junio, hasta agosto, mientras que el pasado año en las mismas fechas fueron 16; en el 2023 se registraron 23; 24 en 2022 y 16 en 2021.

Protecció Civil de la Generalitat ha hecho un llamamiento a disfrutar del baño "con prudencia" y a seguir los consejos de seguridad, pese a que este año se han reducido las cifras de accidentes mortales en zonas de baño, informa este domingo en un comunicado.

El inicio de la campaña fue especialmente negativo, con las peores cifras de los últimos años, pero en agosto se han reducido los sucesos a 4.

También se remarca el perfil de los accidentados: hombres mayores de 65 años.

EN PISCINAS Y AGUAS INTERIORES

Por lo que respecta a las piscinas, han muerto 4 personas hasta este agosto; el año pasado 7; 11 en 2023; 12 en 2022 y 8 en 2021.

Sin embargo, Protecció Civil alerta que lo que preocupa como cada verano es el elevado número de heridos en las piscinas, ya que en lo que va de verano ha habido 27 heridos menos graves, graves o críticos, de los que 21 han sido menores de edad.

En aguas interiores, como ríos, pantanos y pozas, este año han muerto 4 personas ahogadas, las mismas que en el año anterior.

En total, esta temporada de baño ha registrado 28 víctimas mortales en playas, piscinas y aguas interiores de Catalunya; 34 en 2023; 41 en 2022; y 27 en 2021.