Can Ruti de Badalona (Barcelona) acorta la espera en pruebas de cáncer con un generador de galio 68

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona) --Can Ruti-- prevé reducir el tiempo de espera de los pacientes de deben someterse a pruebas diagnósticas de PET/TC (tomografía por emisión de positrones) de cáncer con la incorporación de un generador de galio 68, "el primero instalado en un hospital de Catalunya".

El galio 68 es un isótopo radiactivo que se utiliza para preparar radiofármacos para realizar las pruebas de PET/TC, y son útiles en el diagnóstico específico de varios tumores, especialmente los de próstata y los neuroendocrinos, informa el centro en un comunicado este jueves.

Hasta ahora, la "única vía" para obtener estos radiofármacos era comprarlos en los laboratorios farmacéuticos externos, y la jefa del servicio de Medicina Nuclear del Germans Trias, Glòria Moragas, disponer del generador supone "un paso adelante muy relevante para la medicina nuclear en Catalunya".

"La mayoría de los radiofármacos de diagnóstico en este campo se marcan con galio 68, y esto abre la puerta a la búsqueda de nuevos tratamientos oncológicos", enfatiza Moragas.

Con el generador, el Cna Ruti ya no depende de los laboratorios para realizar este tipo de actividad: "Ahora somos autónomos y, según las necesidades que tenemos, podemos aumentar el número de exploraciones diarias, con la consecuente reducción del tiempo de espera por parte de los pacientes", afirma el jefe clínico de Radiofarmacia, Joaquim Riba.

En este sentido, la demora de estas pruebas, que hasta ahora era superior a un mes, "a partir de ahora puede ser de pocos días o incluso horas", enfatiza la jefa clínica de PET/TC del Germans Trias, Ana Paula Caresia.