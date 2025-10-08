Cañete (Pimec) pide "juego limpio" a los accionistas del Sabadell en la OPA del BBVA

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha pedido este miércoles "juego limpio" a los accionistas de Banco Sabadell en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA a la entidad catalana y ha reiterado que esta, de llevarse a cabo, creará un problema sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, textualmente.

Lo ha dicho en una entrevista en La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que "muchas" empresas han llamado a Pimec al respecto de las consecuencias de la posible operación y ha señalado que de producirse esta, el empresario que quiera un crédito tendrá, en sus palabras, un problema.

Preguntado por la medida del control horario que contemplaba el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral impulsado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tumbado en el Congreso el pasado 10 de septiembre, ha expresado que este puede ser "peor aún" que la reducción de la jornada laboral.

"Nosotros no somos ni contrarios a las 37 horas y media, ni tampoco al registro horario, que lo estamos haciendo. El problema es que cada vez que nos hacen una normativa nueva, es una normativa nueva, más burocracia", ha dicho.

Considera que la reducción de la jornada laboral podría pasar "por el diálogo social" y ha insistido en que, según él, tal como estaba planteada la reducción, hacía inviable para las pequeñas y medianas empresas que pudiera llevarse a cabo.