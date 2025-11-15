El cantaor Bernardo Miranda gana el XXV Yunque Flamenco de plata del concurso de la Fecac

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantaor cordobés Bernardo Miranda ha ganado el premio Yunque de Plata del XXV Concurso Internacional de Cante Jondo Yunque Flamenco, organizado por la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac).

Lo recibió el viernes por la noche en el Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde le entregaron el trofeo, un diploma y 4.500 euros en metálico, informan este sábado los organizadores en un comunicado.

El segundo premio fue para el jerezano Pedro Garrido y el tercero para Manuel Gómez 'el Ecijano' (de Sevilla), que recibieron 2.500 y 1.200 euros respectivamente, además de un diploma.

Hubo sendos accésits para Ana Lorenzo (ganadora de la categoría de menores de 25 años) y Ana Brenes (mejor clasificada residente en Catalunya), dos premios dotados con 500 euros que dona la Tertulia Flamenca de Badalona (Barcelona).

Todos ellos actuaron durante la gala junto al cantaor José Antonio Escribano y Paco Garfia a la guitarra.

El guitarrista Paco Cepero fue distinguido con el Yunque Honorífico (no pudo ir pero se emitió un videomensaje de agradecimiento) y el cantaor José Antonio Escribano recibió el Premio Fecac.

ACTUACIÓN DE 'EL CAPULLO DE JEREZ'

Miquel Flores 'El Capullo de Jerez' actuó acompañado por Ramón Trujillo (guitarra), El Tripa (percusión) y José Rubichi y Miguel Flores (palmas).

El presidente de la Fecac, Daniel Salinero, y la concejala Coloma Sara Martínez se felicitaron por el retorno de la gala del Yunque a Santa Coloma, donde se celebraron las primeras ediciones.

También estuvieron el secretario de gobiernos locales de la Generalitat, Xavier Amor; los concejales de Santa Coloma Toni Atienza, Belinda Morillo y Miguel Jurado, y la concejala de La Llagosta (Barcelona) Judith Robles, entre otros.