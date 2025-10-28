Capella (ERC) pregunta a Junts en qué consistirá la ruptura con el PSOE: "No le vemos mucha novedad"

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC en el Parlament, Esther Capella, ha preguntado este martes a Junts en qué consistirá y en qué se traducirá el anuncio de su ruptura de relaciones con el PSOE: "En todo caso, no le vemos mucha novedad al tema".

"¿Romper la relación, exactamente, qué significa que no hayan hecho hasta ahora? Supongo que lo que quieren decir es que no habrá nuevos acuerdos hasta que no cumplan. ¿Esta es la formulación de Junts respecto a su relación con el PSOE? Casi que diría bienvenidos a lo que ERC está haciendo desde hace tiempo", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Más allá de expresar su respeto por los procesos internos de los partidos, ve necesario tener "las máximas fuerzas y palancas" para forzar a los socialistas a cumplir con los acuerdos que ha alcanzado con diferentes formaciones políticas.

"En ERC no renunciaremos ni renunciamos nunca a defender los intereses de Catalunya en todos los frentes", ha recalcado.

Y es que, según Capella, todos los acuerdos y votaciones de los republicanos están condicionados a que haya avances que beneficien a Catalunya: "Es la posición que tiene ERC en Madrid pero también en Catalunya", ha zanjado.