El cardiólogo Valentí Fuster pide priorizar la prevención en salud desde la infancia

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el cardiólogo Valentín Fuster este jueves en Barcelona. - CAIXABANK / JOSE IRUN

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cardiólogo y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Valentí Fuster, ha pedido priorizar la prevención en salud y la calidad de vida, y hacerlo desde la infancia.

Lo ha dicho durante un diálogo organizado por CaixaBank en Barcelona este jueves junto al presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, para debatir sobre los cambios sociales, económicos y de salud asociados a la longevidad.

Fuster ha alertado de que alargar la vida no quiere decir que aumente la calidad de vida, y que mientras el tiempo de vida se ha ido alargando, la calidad de la misma ha ido disminuyendo: "Debemos poner un freno y hablar de calidad de vida", ha dicho.

Ha añadido que esta prevención debe comenzar a enseñarse desde la infancia, especialmente en los primeros 10 años de vida, y ha lamentado no haya ningún país que cuente con un libro en la educación primaria sobre la salud.

Preguntado por el diseño de las políticas de salud, Fuster ha aclarado que la longevidad y la calidad de vida es un problema a largo plazo y que los políticos se centran principalmente en los problemas a corto plazo, aunque ha instado igualmente a que los partidos de diferentes ideologías acuerden un sistema que impulse esta prevención.

SALUD FÍSICA

Respecto a la salud física, Fuster ha enumerado 8 factores de riesgo principales, que son la obesidad, la presión arterial, el colesterol, la diabetes, fumar, no hacer ejercicio, comer mal y dormir poco.

Ha aconsejado para ello el método 'MSM', que se basa en aumentar el movimiento, tener motivación y priorizar las interacciones sociales y no aislarse, a la vez que también ha recomendado 15 minutos al día dedicados únicamente a pensar.