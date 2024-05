Una cargo del Govern dice al juez que ve "sorprendente" el trámite de licencia ambiental a Lafarge

Declaran tres testigos en la causa por presunto delito ambiental en permisos a la cementera



BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora de Calidad Ambiental de la Generalitat (2011-2016) y actual directora general de Energía, Asumpta Farran, ha valorado ante el juez que investiga un presunto delito contra el medio ambiente en las autorizaciones ambientales a la cementera Lafarge de Montcada (Barcelona) que le pareció "sorprendente" cómo se tramitó la licencia a la empresa en 2015.

Lo ha explicado el abogado de los vecinos que se querellaron contra la empresa, Albert Calduch, en declaraciones a los periodistas después de que Farran ha declarado este martes como testigo en el Juzgado de Instrucción 27, como también han hecho los exsecretarios de Medio Ambiente y Sostenibilidad Josep Enric Llebot y Marta Subirà.

Según Calduch, Farran "ha reiterado más de cinco veces que la tramitación y cómo se había gestionado este expediente en Lafarge a lo largo de todos estos años era sorprendente".

Una de las veces ha sido cuando el abogado ha planteado por qué la declaración de impacto ambiental de 2008, que el Tribunal Supremo (TS) anuló, fue reciclada al 100% en 2015, en palabras de Calduch, en una nueva declaración de impacto ambiental que según la acusación se basa en informes de 2006, nueve años antes.

Farran también ha asegurado "que tuvo muchas reuniones jurídicas y había informes jurídicos que decían que sí que se podía hacer, que a ella le sorprendía, pero que ella es física y no jurista", y Calduch ha añadido que la directiva no ha aportado estos informes al juzgado y que supuestamente fueron solo orales.

Respecto a quién le afirmó que se podía tirar adelante, Farran ha mencionado al exjefe del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat Emili Dragone (investigado en la causa), a la asesoría jurídica de medio ambiente y al gabinete jurídico central del Govern.

Todos supuestamente emitieron informes orales o le comentarios en reuniones que "aunque el TS declarara nula una resolución, podían coger la documentación de 2006 totalmente caducada, totalmente obsoleta, y tener efectos", ha agregado Calduch.

INFORME SOBRE RUIDO

Farran ha contado que su trabajo era evitar afectaciones de la industria a la población, y cuando el abogado de la acusación le ha preguntado por un informe del Ayuntamiento de Montcada que alertaba de que la empresa emitía ruidos a un nivel que podía suponer un riesgo para la salud, ella ha replicado que tenían otro, hecho por una dirección general de la Generalitat, que no apreció riesgo.

El cierre de la planta de Lafarge en Montcada está ordenado de manera firme por el Supremo desde noviembre de 2022, y está pendiente de algunos "focos procesales que Lafarge está explotando con recursos simplemente para ganar tiempo", ha criticado Calduch.

Según Calduch, Subirà se ha escudado en que "no conocen nada del tema porque firman todo lo que les ponen delante sin leerlo" y no tienen formación jurídica.

"Cualquier pregunta era 'no lo sé', 'no me acuerdo', 'no me consta'", ha reprochado Calduch, y ha valorado que ni ella ni Llebot han aportado muchas novedades.