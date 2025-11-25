Carles Pérez, nuevo rector de la Universitat Ramon Llull

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El psiquiatra y profesor de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull Carles Pérez ha sido nombrado nuevo rector de la URL, en sucesión de Josep Antoni Rom, que fue rector desde el 1 de octubre de 2022 hasta su "repentina muerte" el pasado 8 de noviembre.

Según informa la universidad en un comunicado de este martes, el Patronato de la URL, presidido por Lluís Recoder, ha nombrado a Pérez, catedrático y fundador del Grupo de Investigación de Pareja y Familia de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL, como nuevo rector con efectos del 7 de enero.

Tras el fallecimiento de Josep Antoni Rom, quien no terminó su mandato de 4 años, el Patronato de la URL Fundació acordó que el vicerrector actual con más antigüedad, Carlo Maria Gallucci, asumiera las funciones de rector de la URL desde el 8 de noviembre hasta la fecha de nombramiento del nuevo rector.