Carmona afirma que la demanda de buses por el macrocorte de la R3 "está bastante distribuida"

Mapa de las paradas de uno de los autobuses de que se ha facilitado durante el plan alternativo de transporte (TAP) por el corte de la R3 de Rodalies en la parada barcelonesa de Fabra i Puig, iniciado este martes - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Rodalies, Antonio Carmona, ha afirmado que la demanda de buses por el macrocorte de la R3 de Rodalies que empieza este martes "está bastante distribuida" y ha asegurado que el plan alternativo de transporte (PAT) se está desarrollando, en sus palabras, razonablemente bien.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa desde Centelles (Barcelona), uno de los puntos de mayor afluencia de usuarios para dar respuesta al macrocorte de 16 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona) --en que se acaba con la vía única en este tramo de la línea R3-- y que prevé 43.000 plazas de bus diarias.

Carmona también ha situado La Garriga, Canovelles o Montcada i Reixach (Barcelona) como otros focos de afluencia de usuarios y ha tachado de "muy ambicioso" el plan alternativo de transporte (PAT).

Ha subrayado que desde Rodalies han buscado "diversificar la demanda" y atender a todo el grupo de viajeros para que estos se puedan desplazar, y ha apuntado que los buses se pueden ir moviendo en función de las necesidades que se vayan detectando, en sus palabras.

"Debemos informar previamente para que el viajero pueda adaptar su desplazamiento a la nueva rutina de movilidad que le cambian a partir de hoy, a raíz de esta obra tan importante que se está realizando tanto desde La Garriga como en Montcada-Ripollet", ha dicho.