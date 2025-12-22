2 carriles cortados en la AP-7 en Tarragona en sentido sur por el incendio de un camión de madrugada

2 Carriles Cortados En La AP-7 En Tarragona En Sentido Sur Por El Incendio De Madrugada De Un Camión - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 en Tarragona en sentido sur tiene dos carriles cortados a causa del incendio de un camión con remolque de madrugada, que ya ha sido extinguido, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', los Bombers han explicado que el incendio se ha producido en un camión con remolque frigorífico que transportaba patatas, del cual el conductor ha logrado despegar la tractora.

Se ha retirado la carga y se está limpiando la vía, que a las 8.10 horas de este lunes acumula 3,5 kilómetros de colas.