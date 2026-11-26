La fachada de la Casa Seat Cupra iluminada con las luces de Navidad. - IGNACIO VIÑAS - SEAT

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Seat Cupra ha inaugurado este jueves los Magic Days 2026 en un acto que ha coincidido con el encendido oficial de las luces de Navidad de Barcelona, ciudad que este año es Capital Europea de la Navidad.

La celebración ha contado con la participación del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el consejero delegado de SEAT y CUPRA, Markus Haupt, y la jugadora del primer equipo femenino del FC Barcelona y nueva embajadora de CUPRA, Vicky, informa Seat en un comunicado.

Durante el acto se ha encendido la fachada del espacio, su árbol de Navidad y el calendario de Adviento diseñado por el artista urbano TVBOY, en una instalación concebida como la más grande de la ciudad en la que se descubrirá a través de sus 24 ventanas historias y protagonistas vinculados a Barcelona durante 2026.

Además, en Jardinets de Gràcia se ha iluminado un árbol de más de 12 metros coronado por una réplica de la estrella de doce puntas de la Torre de la Virgen María de la Sagrada Família.

El espacio permanecerá abierto desde este viernes hasta el 5 de enero de 2027, periodo en el que las tres plantas de Casa Seat Cupra se han transformado en un recorrido navideño inmersivo dirigido al público infantil.

La organización prevé recibir a más de 100.000 visitantes, entre los que se incluyen diversos centros educativos que acudirán durante el mes de diciembre, en una edición en la que Cupra participa por primera vez como patrocinador de la Navidad barcelonesa.