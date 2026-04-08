Caso (TSJC) lamenta la falta de jueces en Catalunya y aboga por convocatorias extraordinarias

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, en rueda de prensa para valorar su primer año en el cargo - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha celebrado la creación de 500 nuevas plazas judiciales en el Estado para este 2026, 90 de las cuales serán en Catalunya, si bien ha propuesto programar convocatorias extraordinarias: "Si no se hacen tendremos sillas, pero no jueces suficientes para llenarlas".

Así lo ha expresado en rueda de prensa este miércoles en la Audiencia de Barcelona tras cumplirse un año desde que tomó posesión en el cargo, un periodo que ha calificado de intenso, pero también en el que ha predominado la colaboración entre diferentes actores como la sala de Govern, el Departamento de Justicia y el de Interior y Seguridad Pública.

En cifras, ha indicado que de las 871 plazas judiciales que hay en Catalunya 132 están vacantes, lo que supone un 15%, a las que se deben sumar las bajas por enfermedad y por maternidad y paternidad, ya que sobre este último factor, indica que una gran parte de los nuevos jueces son jóvenes, y por ello con un efecto más directo sobre este tipo de permisos.

"Cuando decimos que en 2026 se crearán 90 plazas más lo celebramos, pero nos preocupa porque nos preguntamos cómo las llenaremos con la situación de vacantes que tenemos actualmente", ha lamentado Caso, que ha subrayado la necesidad de abrir nuevas convocatorias para el turno libre y el cuarto turno, competencia del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial, respectivamente.

Caso ha valorado que una gran parte de los jueces en Catalunya provienen de otras Comunidades Autónomas, por lo que ve "legítimo" que quieran volver a su tierra, una decisión que también puede venir motivada por la diferencia de precios entre Catalunya y otros puntos de España.

Sobre esto último, ha hecho referencia al complemento específico salarial que se ha planteado desde el Ministerio para incentivar a los jueces que no se vayan de Catalunya, una propuesta que también está explorando el Departamento de Justicia: "Está buscando caminos", ha dicho.

Al preguntársele por la inversión para potenciar el uso del catalán en este ámbito, Caso ha instado a los agentes judiciales a convencerse a sí mismos de usar esta lengua, y en el caso de detectar algún error, ha animado a presentar una queja porque no se puede vulnerar el derecho lingüístico de los ciudadanos.

VIOLENCIA MACHISTA

La magistrada también ha expresado su preocupación por la violencia machista, un ámbito en el que se trabaja exhaustivamente por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, jueces, Fiscalía y servicios sociales: "Luchamos para ser mejores, para superar nuestros límites y dar formación especializada", ha resaltado.

No obstante, ha alertado del incremento "muy notable" en los delitos sexuales a menores, especialmente a través de las redes sociales, ya que de las 355 diligencias previas que la sección contra la infancia y la adolescencia ha recogido desde el 1 de enero, un gran grueso pertenecen a esta modalidad de delitos.

"Es necesario un debate en profundidad sobre cómo se están exponiendo los niños y las niñas en las redes sociales", ha indicado Caso, que ha alertado de este ciberacoso y de modalidades como el 'sexting', que consiste en el envío de contenido sexual o erótico.

200 JUICIOS RÁPIDOS A LA SEMANA EN BARCELONA

La presidenta del TSCJ ha puesto en valor el plan de choque contra la multirreincidencia que empezó a funcionar en 2025, "muy exigente y con una organización muy compleja", que contemplaba cuatro nuevos juzgados de lo penal para celebrar juicios rápidos.

En este sentido, ha dicho que 25 unidades penales en Catalunya han dictado 5.800 sentencias en juicios rápidos en un año, a cuya cifra se le debe sumar los 3.500 juicios resueltos desde diciembre gracias al plan de choque.

"Entre todos estamos dictando 9.000 sentencias de juicios rápidos al año", ha celebrado Caso, que ha añadido que en Barcelona se celebran 200 juicios a la semana, una cifra que antes de la aplicación de este plan se reducía como mínimo a la mitad.

Sobre el calendario, ha indicado que la celebración de los juicios de esta tipología se enmarcan en un periodo de entre seis meses y un año, dependiendo de la apertura del calendario.

COLABORACIÓN CON EL GOVERN

"Se puede pensar diferente, se pueden tener diferentes caminos y perspectivas, pero también se puede trabajar con objetivos comunes. Todos queremos lo mismo, que la justicia funcione mejor", ha afirmado Caso, que ha destacado el cambio de organización sin precedentes que ha significado la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial.

En este sentido, Caso ha subrayado que a través de esta reforma se ha detectado que falta "muchísima gente", ya que existen vacantes, pero no se cubren de forma rápida, y en caso de hacerlo, a veces el personal no tiene la formación específica para poder asumirlo.

Caso también ha puesto en valor la importancia de "hacer territorio" y visitar todos los partidos judiciales de Catalunya, ya que es así cómo se recoge información sobre cómo funcionan o si necesitan más gente.