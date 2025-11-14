Castellà (Port de Tarragona) asume la presidencia del BCL

José Alberto Carbonell (Puerto de Barcelona), Santiago Castellà (Port de Tarragona) y Pere Navarro (CZFB). - BCL

TARRAGONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha asumido la presidencia del Barcelona Catalunya Centre Logístic (BCL), informa el ente este viernes.

Hasta el momento, la presidencia de la entidad se alternaba entre el Puerto de Barcelona y el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), pero las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona han acordado compartir su periodo de presidencia.

Esta nueva presidencia "marca un cambio de tendencia que evidencia el peso que está ganando el Port de Tarragona dentro del panorama logístico" catalán.

Además, la alianza entre ambos puertos "responde a la necesidad compartida de disponer de infraestructuras logísticas competitivas" que garanticen su crecimiento.

Castellà ha señalado que el potencial de Barcelona y Catalunya "será aún mayor si se promueven sinergias con el resto de territorios".