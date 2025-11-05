El CataLANDance reunirá a 209 profesionales internacionales de la danza en Terrassa (Barcelona)

Quiere impulsar "la internaciv. (EUROPA PRESS) -

La plataforma CataLANDance reunirá a 209 profesionales acreditados del sector de la danza internacional, entre los cuales 67 programadores de 21 países, en Terrassa (Barcelona), del 26 al 29 de noviembre.

La nueva plataforma profesional, impulsada por la Conselleria de Cultura a través del Institut Català de les Empreses Culturals y el Ayuntamiento de Terrassa, reúne creadores, programadores y agentes del sector "para impulsar la internacionalización y la cooperación" de la danza contemporánea catalana, informa en un comunicado de este miércoles.

El objetivo es ofrecer una "mirada amplia y representativa" de la danza catalana actual a través de presentaciones, encuentros y espacios de debate, en los cuales participarán Núria Guiu, Lasadcim y Vero Cedonya, entre otros.

Además, el encuentro acogerá el estreno español de la última producción de Wim Vandekeybus y tendrá invitados de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Bélgica, entre otros.

PROGRAMA PARA EL PÚBLICO

A la programación profesional se suma una selección de piezas dirigidas al público general, tanto de compañías y artistas emergentes como de proyectos consolidados, que reflejan "la riqueza de lenguajes y formatos que caracteriza la escena actual".

Incluye, entre otros, 'Aleta', de la compañía Marc Fernández; 'Natural order of things' de Guy Nader y Maria Campos; 'Perdón', de Losinformalls, y 'Rel i Grapa', de los hermanos Pérez Armero.