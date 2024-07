Los catalanes puntúan con un 4,3 la gestión del Govern y con un 4,4 la del Gobierno, según el CEO

Los votantes de PSC, Comuns y ERC aprueban al Ejecutivo central y solo los de ERC, al Govern



BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes han puntuado con un 4,3 sobre 10 de media la gestión del Govern de la Generalitat y con un 4,4 la del Gobierno central, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

Así se desprende de la segunda ola del Barómetro de Opinión Pública de 2024, realizada con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, realizada entre el 10 de junio y 8 de julio, y que ha presentado este jueves el director del CEO, Jordi Muñoz.

Además, un 25% de los encuestados puntúan con un 5 al Govern catalán y un 23% le dan un 5 al Ejecutivo central, mientras que un 11% le dan un 0 al Ejecutivo de Pere Aragonès y un 14% pone un 0 al de Pedro Sánchez.

Los votantes de ERC son los únicos que aprueban la gestión del Govern (5,4), seguidos de los de Comuns (4,8) y PSC (4,7), mientras que los que peor lo valoran son los de Vox (2,3), los de Aliança Catalana (2,7) y los del PP (3,3).

Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprueba entre los simpatizantes de PSC (6), Comuns (5,7) y ERC (5), seguidos de los de Junts (4,5), mientras que los que peor nota le dan son los de Vox (1,8), los del PP (2,9) y los de Aliança Catalana (3,6).

VACACIONES

Un 50% de los encuestados tiene previsto irse de vacaciones, mientras que un 46% aseguran que no, y un 4% no sabe o no quiere contestar, y los hombres (56%) y los menores de 25 años (71%) son el perfil de encuestados con mayor porcentaje de irse de vacaciones.

Los votantes de CUP y Comuns son los que más tiene previsto irse de vacaciones --el 65 y el 64% de ellos, respectivamente--, mientras que los de Vox y los que no votaron a ningún partido en las últimas elecciones son los que menos prevén marchar de vacaciones –-45 y 46%, respectivamente--.

Entre los que sí tienen previsto irse de vacaciones, un 38% prevé viajar a otra comunidad autónoma, un 28% se quedará en Catalunya, un 20% irá a algún país europeo, y un 10% viajará fuera de Europa.

CONOCIMIENTO DE POLÍTICA Y DE FÚTBOL

Preguntados por quién es el partido más votado en las últimas elecciones catalanas, un 67% de los encuestados ha respondido correctamente, mientras que un 45% sabe responder bien la posición final del FC Barcelona en la liga de fútbol masculino, y un 40% del Girona FC masculino.

Además, hay un 50% de encuestados a favor de que se tiren petardos en la noche de Sant Joan, mientras que un 44% están en contra, y un 76% no son favorables a que se tiren petardos en los días previos, frente a un 20% que sí.

Los simpatizantes de Aliança Catalana (65%) y de Vox (54%) son los más favorables a tirar petardos en Sant Joan, seguidos de los de la CUP y los Comuns (52% ambos), mientras que los del PP y PSC son los que más se oponen (45% ambos).