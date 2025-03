Catalunya acogió un centenar de rodajes de producciones de gran formato en 2024

Crecen los rodajes de largometrajes de ficción

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya acogió 96 rodajes de producciones de gran formato --que incluyen largometrajes, documentales y series de metraje largo-- durante 2024, según datos provisionales facilitados a Europa Press por la Catalunya Film Commission del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) de la Generalitat.

Con datos recogidos a 29 de enero, en Catalunya se rodaron 16 largometrajes documentales, 48 largometrajes de ficción, 27 series de televisión y 5 tv movies o miniseries, aunque desde la Catalunya Film Commission han asegurado que este número se incrementará.

Son unas cifras similares a las de años anteriores, que sitúan los rodajes de estas producciones alrededor del centenar: en 2023 fueron 107, en 2022 fueron 115, en 2021 fueron 120, en 2020 bajó a 77 por la pandemia, en 2019 fueron 111 y en 2018 se situaron en 85.

En 2024, respecto al año pasado y con los datos todavía no cerrados, se ha producido un crecimiento de los largometrajes de ficción, que han pasado de 39 a 48, y un descenso de los largometrajes documentales, que han pasado de 36 a 16.

La directora de la Catalunya Film Commission, Carlota Guerrero, ha asegurado que a falta de recoger toda la información que llega de los municipios que forman parte de la comisión se observa que la mayoría de producciones de metraje largo tuvieron parte de su rodaje en Barcelona, con más de 70.

Guerrero ha afirmado que los rodajes visitaron un total de 110 municipios o agrupaciones de municipios de Catalunya, destacando especialmente El Maresme y Terrassa (Barcelona) --tanto la ciudad como los platós del Parc Audiovisual de Catalunya-- como zonas escogidas por una veintena de producciones.

DE 'SALVE MARIA' A 'BLADE RUNNER'

Entre las producciones que se rodaron en Catalunya durante el pasado año figuran los largometrajes de ficción 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay; 'Salve Maria', de Mar Coll; 'También esto pasará', de María Ripoll; 'Frontera', de Judith Colell; 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera; 'La furgo', de Eloy Calvo; 'Ídolos', de Mat Whitecross, y 'People we meet on Vacation', de Brett Halley, entre otras.

Se rodaron largometrajes documentales como '3 voltes rebel', de Anna Maria Bofarull; 'Dreams for a better past', de Albert Kuhn Bosch, y 'La Joia', de David Camarero, y miniseries como 'Dos tumbas', de Kike Maíllo, y 'The Witness', de Alex Winckler.

Entre las serie de televisión rodadas figuran las norteamericanas 'Blade Runner 2099', 'Cobra Kai 6' y 'Foundation 3'; 'Los sin nombre' de Pau Freixas, 'Pubertat' de Leticia Dolera; las británicas 'The Night Manager' y 'The Split Special'.