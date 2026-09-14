Catalunya creará un registro de sistemas de IA para anticipar su impacto en el mercado laboral

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ofrece la conferencia 'El futur és aquí' por el ecuador de su mandato, a 14 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern aprobará este martes crear "el primer Observatorio catalán de la IA y el mercado de trabajo" y un registro de sistemas algorítmicos para analizar, anticipar y gobernar el impacto de la IA en el mercado laboral.

Lo ha dicho este lunes por la tarde en la conferencia 'El futur és aquí' de medio mandato en el Museu Marítim de Barcelona, en la que ha prometido que la Generalitat "blindará los derechos laborales para que ninguna decisión algorítmica actúe sin supervisión humana".

APOYO A LAS PYMES

También ha asegurado que el Govern acompañará a las pymes con apoyo económico y con el proyecto Aina, además de destinar recursos a formar a trabajadores con más riesgo de ser reemplazados, y ha defendido que lo harán desde el diálogo social, con la participación de sindicatos y patronales.

"El poder de la IA se nos está revelando como un poder sin límites. La IA no es neutra, sino que responde a unos intereses que no pueden estar en manos de unos pocos ni por encima del bien común", ha dicho Illa, que ha abogado por trasladar esta alerta al ámbito político y jurídico.

LIDERAZGO DE CATALUNYA

En este sentido, ha recetado un código ético compartido, consensuado y universal sobre la IA: "Esto no significa ir en contra de la innovación tecnológica. Al contrario, significa promover una ciencia y una tecnología al servicio de todos".

"Catalunya quiere liderar una IA ética y responsable, que aproveche las oportunidades de la tecnología sin dejar de proteger a las personas y sus derechos", ha defendido Illa, que ha pedido no caer en la tentación del beneficio ilimitado a costa de puestos de trabajo.

ASISTENTES

Han acompañado a Illa los consellers del Govern y han asistido numerosos representantes institucionales como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; otros alcaldes catalanes; representantes del PSC, Junts, ERC y Comuns; además de los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Pere Aragonès.

También los presidentes de Foment y Pimec, Josep Sánchez Llibre y Antoni Cañete; los secretarios generales de UGT de Catalunya y CCOO de Catalunya, Camil Ros y Belén López; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, entre otros representantes del mundo empresarial, así como los rectores de las universidades públicas catalanas.