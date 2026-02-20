Catalunya da por finalizada la alerta por fuerte viento "sin incidencias destacables"

Trozos de palmeras en el suelo durante el temporal por viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este viernes por la mañana la alerta del plan Ventcat tras activarse este miércoles por fuerte viento, ya que las previsiones meteorológicas indiquen que el episodio ya ha finalizado y lo ha hecho "sin incidencias destacables", informa en un comunicado.

Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicado que el viento puede soplar con fuerza todavía en algunos puntos del noroeste y sur de Catalunya, pero a medida que vaya avanzando el día irá desapareciendo.

Las rachas más fuertes se han registrado en Portbou - coll dels Belitres (Girona) con 155 km/h, en El Perelló (Tarragona) con 101 km/h y en el Parc Nacional dels Ports (Tarragona) con 96 km/h.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 12 horas un total de 523 llamadas sobre 437 incidentes, la gran mayoría de ellos (85%) para comunicar el riesgo estructural de elementos en la vía pública.

Finalmente, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha recibido 5 alertas con 5 personas afectadas, todas ellas en estado menos grave trasladadas a diversos centros sanitarios.