Catalunya destinará 135 millones de euros a ayudas para estudiantes universitarios

Archivo - Conselleria de Investigación y Universidades en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat destinará 135 millones de euros a ayudas para estudiantes universitarios, informa en un comunicado este martes, después del anuncio de que el Govern gestionará íntegramente la convocatoria para estudiantes residentes en Catalunya, tras el traspaso del Gobierno.

Este mismo martes se abre la convocatoria para solicitar la beca general de la Generalitat para los estudiantes que el próximo curso cursarán estudios universitarios y no universitarios, y el plazo acabará el 18 de mayo.

Estas becas se dirigen a estudiantes que el próximo curso estudiarán Bachillerato, FP, otros estudios postobligatorios y grados y másteres universitarios.

La gestión de las becas la llevará a cabo la Agaur y los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya que cursarán estos estudios, deben acceder al trámite 'Beca general de la Generalitat per a estudiants que cursin estudis universitaris'.

UNIVERSITARIOS

La ayuda a universitarios se otorgará en función de la renta, el patrimonio familiar y los requisitos académicos y la Agència de Gestió d'Ajudes Universitàries i de Recerca (Agaur) espera recibir este curso 2026-2027 unas 75.000 solicitudes.

Los estudiantes con domicilio familiar fuera de Catalunya deben presentar la solicitud a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Fuentes del departamento explican a Europa Press que los 135 millones corresponden al traspaso del Estado para gestionar las becas y que, además de la beca general, también está la beca Equitat (3 millones de euros) así como otras ayudas.

BECAS NO UNIVERSITARIAS

Las becas para estudios no universitarios "contribuyen a garantizar la continuidad formativa más allá de la enseñanza obligatoria".

Los estudiantes con domicilio familiar en Catalunya que el próximo curso quieran hacer Bachillerato, FP u otros estudios postobligatorios deberán presentar su solicitud de beca a través del trámite 'Beques per a estudis no universitaris' de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, y el departamento destinará 140 millones a estas becas.