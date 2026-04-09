Catalunya impulsa una guía para empresas con orientaciones para prevenir riesgos ante inundaciones

Archivo - Varias personas observan la crecida del río Onyar en Girona, en una imagen de archivo - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha impulsado un protocolo con orientaciones, directrices y recomendaciones para las empresas que contiene un conjunto de medidas preventivas para los trabajadores y así garantizar su protección ante situaciones de emergencias por inundaciones.

Lo han anunciado ante los medios este jueves el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, antes de la presentación oficial del documento, "el primer instrumento" en todo el Estado para saber cómo proceder cuando haya circunstancias climatológicas de este tipo.

Sàmper ha puesto en valor que este marco de orientaciones "muy extenso" se ha acordado en el marco del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, organismo que depende del Departamento y que integra organizaciones sindicales (CC.OO. y UGT), así como empresariales (Foment del Treball y Pimec).

CONVENIOS

Ambos consellers han coincidido en que episodios como la Dana en Valencia y el creciente cambio climático obligan a plantear documentos como este, que servirán para orientar a las empresas sobre cómo actuar en episodios de lluvia intensa, y que recomienda un conjunto de medidas y acciones ante un aviso de fenómeno adverso.

"Hay muchísimas medidas, pero en definitiva, es en cada situación sobre cómo poder reaccionar una vez ya estás en la empresa, y si no lo estás, tener muy claro si debes ir o no", ha afirmado Sàmper, que ha recordado que el Estatuto de los Trabajadores ya contempla un permiso retribuido de cuatro días en caso de que aprobarse la resolución en episodios meteorológicos intensos.

El conseller también ha recordado que cualquier negociación colectiva de los convenios tendrán que tener presente el contenido de este documento, por lo que se deberán ajustar a estas condiciones para afrontar circunstancias adversas de meteorología.

"Siempre habrá alguien que considerará que no es de aplicación, las normas están para interpretarlas también, pero nace con voluntad para que se cumpla y cuenta con muchísima unanimidad de los agentes que lo han hecho posible", ha afirmado Sàmper.

CONOCER LOS UMBRALES DE PELIGRO

Por su parte, Parlon ha subrayado que este documento permitirá proteger a los trabajadores y reducir los riesgos en situaciones de inundaciones, y también ayudará a las empresas a conocer y seguir los umbrales de peligro, si bien ha indicado que el nuevo plan Inuncat contempla uno nuevo a tres horas para prevenir inundaciones.

Finalmente, la consellera ha recordado a las empresas que las resoluciones que aprueba el Govern en caso de riesgo extremo son de "obligado cumplimiento".