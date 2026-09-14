Catalunya inicia el curso 2026-27 de FP con un "récord" de más de 76.000 matriculados

Archivo - La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, durante la sesión plenaria ordinaria celebrada en el Palau del Parlament, a 21 de julio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha iniciado el curso 2026-27 de la FP con un "récord" de matriculados, alcanzando los 76.574 alumnos en primer curso, unas 5.000 más que el año pasado, ha explicado este lunes la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó.

En rueda de prensa en la apertura del curso en Lleida, ha dicho que la FP continúa ganando terreno como educación de prestigio y vive uno de sus mejores momentos con unos 180.000 alumnos en el sistema, y ha subrayado que "no ha tocado techo".

Del total de matriculados de primero, 43.396 corresponden a ciclos de grado medio y 33.178 a ciclos de grado superior, y Niubó ha enfatizado que el procedimiento se ha cerrado en julio y más de dos tercios del alumnado ha obtenido la primera opción de la solicitud.

Niubó ha destacado que la preinscripción y la matrícula son ahora más ágiles, y ha subrayado que se ha reducido "drásticamente" el número de alumnos que quedaban sin plaza asignada.

Antes de agosto, el departamento asignó un total de 86.551 en primeros cursos de grados medios y superiores: 45.626 en grado medio y 40.925 en superior, lo que ha supuesto incrementar en 5.072 las asignaciones respecto al curso anterior.

El proceso de preinscripción presentó una novedad para combatir el riesgo de abandono escolar del alumnado que no recibía ninguna asignación durante el proceso ordinario: una vez hechas las dos tandas de asignación, el sistema hacía propuestas de asignación alternativa, más de 5.300, al alumnado que no había recibido.

Los tres ciclos formativos de grado medio más demandados son Cuidados auxiliares de enfermería, Gestión administrativa y Sistemas microinformáticos y redes, mientras que en grado superior lo han sido Administración y finanzas, Educación infantil e Integración social.

La consellera ha anunciado que Lleida será la sede de la I Fira de Oficis, que se celebrará en marzo y que aglutinará todas las competiciones CatSkills y contará con unas jornadas para definir el horizonte 2030 de la FP.

Ha dicho que entre los retos de futuro de la FP ha de ser dar "un salto cualitativo de país" con la complicidad de los municipios y de las empresas para hacer avanzar la FP dual.

SINDICATOS

Preguntada sobre el conflicto con sindicatos educativos tras el inicio de curso con huelga, Niubó ha dicho que el Govern tiene la "voluntad" de trabajar conjuntamente y de seguir hablando en las reuniones ordinarias.

Niubó ha confiado en poder afrontar un curso "un poco más sereno" que el pasado, y ha recordado que pidió un paréntesis en las movilizaciones.