Catalunya inicia este martes el curso escolar con una huelga docente

Archivo - Varios niñas con mochilas a la salida del colegio Pia Balmes, a 23 de septiembre de 2022, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya inicia este martes un curso escolar 2026-27 con menos alumnos y más docentes, cuyo primer día estará marcado por la huelga docente convocada por los sindicatos Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical y COS continuación del final convulso del curso anterior.

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, y los sindicatos convocantes del paro se reunieron la semana pasada sin alcanzar un acuerdo para desconvocarlo: tanto Niubó como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han pedido un paréntesis en las movilizaciones a los sindicatos.

Los sindicatos, que prevén movilizaciones y asambleas durante la jornada de huelga, reclamaron reabrir las negociaciones ya que consideran que los acuerdos con Aspepc·Sps, CC.OO. y UGT son insuficientes y no abordan la emergencia educativa del sistema.

La Generalitat ha establecido unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y una persona del equipo directivo por centro de cara a la huelga de este primer día de curso.

También ha fijado unos servicios mínimos del 50% de las plantillas de los centros de educación especial y del 33% en las plantillas de las guarderías.

La orden de la Generalitat fija unos servicios mínimos del 50% de la plantilla de monitores de comedor, servicio de cocina, servicio de acogida, extraescolares, de las casas de colonias y servicio de atención al alumnado con necesidades educativas especiales para garantizar el ocio educativo.

PISA

El inicio de curso también comienza marcado por la polémica por las pruebas PISA, cuyos resultados se publican este martes, y en las que Catalunya no tendrá datos comparables a otras ediciones por superar la tasa de exención permitida por la OCDE hasta alcanzar el 23,2%.

La Generalitat abrió unas diligencias previas para esclarecer los hechos que han acabado con la apertura de expediente por falta grave a dos funcionarios y por falta leve a un alto cargo: Niubó relevó a la secretaria general de Educación, Teresa Sambola, pero lo desvinculó de la polémica de las pruebas.

Niubó explicó que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) avisó hasta en 7 ocasiones al Consejo Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de que se superaba el porcentaje máximo, pero que "no consta" que esta advertencia llegara a los centros educativos catalanes que estaban realizando las pruebas.

La consellera de Educación subrayó que si se hubieran transmitido estos avisos a los centros "se podría haber actuado" antes de finalizar las pruebas en los centros que todavía no las habían hecho, y aseguró que a ella nunca se le informó de esta advertencia.

1,6 MILLONES DE ALUMNOS

El curso escolar en Catalunya empezará con un total de 1.604.988 alumnos previstos en el sistema educativo --casi 1.000 menos que el pasado curso-- y 1.830 nuevas dotaciones en los centros, de las que 1.103 son docentes.

En cuanto a la plantilla profesional, Catalunya tendrá un total de 94.422 dotaciones (1.830 más que el curso anterior), de los que 85.052 son profesores (1.103 más), 4.564 son personal de atención educativa (531 más) y 4.806 son personal de administración y servicio (196 más).

La Generalitat incrementará este curso en 500 las aulas de acogida, llegando a las 2.141, y duplicando las de acogida intensiva, pasando de 27 a 45, limitando la ratio máxima a 18 alumnos por docente.

IA EN LA ESCUELA

El curso 2026-27 será el primero en que se implemente el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunya acordado entre Govern y sindicatos el pasado mayo, de 700 euros anuales, y se publicará un documento actualizado para orientar sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en las aulas.

En el marco del Plan de Digitalización Responsable se establece que los alumnos menores de 14 años no deberían usar las herramientas de IA de propósito general --es decir, no pensadas para la educación-- de forma habitual, y que para el alumnado de 14 a 18 años se necesitará una autorización.

Finalmente, 7 centros educativos se mantienen en el plan piloto para la presencia de agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, del que se valorará su acogida en diciembre.

NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS

Este curso entrarán en funcionamiento 4 nuevos centros en Barcelona ciudad, L'Hospitalet de Llobregat y Sentmenat (Barcelona) y Castellnou de Seana (Lleida), y 3 centros ampliados en Sant Esteve Sesrovires, L'Hospitalet de Llobregat y Caldes de Montbui (Barcelona), que han supuesto una inversión de 35,4 millones de euros.

Asimismo, seguirán en construcción 4 nuevos centros --1 en Barcelona y 3 en Vila-Rodona (Tarragona)--, así como 2 ampliaciones en Ripollet y Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En total, la Conselleria de Educación destinará a centros educativos 257 millones de euros, unas cifras de inversión a las que no se llegaba desde 2008, pero que no alcanzan las de 2005 o 2006, que superaban los 300 millones.