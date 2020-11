Catalunya insiste en que no se plantea test de antígenos en farmacias

Invertirá 36 millones en la ampliación del Hospital de Calella

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, ha afirmado este viernes que la Generalitat no se plantea test de antígenos en farmacias, y que su plan pasa por que en ellas se recojan los kits para automuestras.

En rueda de prensa tras la firma del convenio para la ampliación del Hospital de Calella (Barcelona), ha aducido "razones diversas", y ha señalado que son espacios importantes de circuitos limpios por los que transitan 300.000 personas diarias.

Ha señalado que a la Generalitat le "interesa" que el test de antígenos esté presente en ambulatorios y hospitales, sobre todo en los comarcales.

Comella también ha asegurado que prevé que los módulos hospitalarios previstos en diversos centros catalanes, como el Arnau de Vilanova de Lleida o el Hospital de Bellvitge (Barcelona), puedan estar "a disposición durante el mes de enero".

Preguntada por la vacunación, la consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho que prevé la llegada de unas 900.000 dosis durante el primer trimestre de 2021, y que los primeros a los que se administrará serán los usuarios de residencias, el personal de éstas, los profesionales sanitarios y los mayores de 80 años, y ha señalado que poder inmunizar a un 60-70% de la población daría "tranquilidad".

Vergés ha vuelto a pedir prudencia con el comienzo del plan de desescalada, ha reiterado que los tramos de 15 días "se tienen que agotar y más al inicio", y ha afirmado que la mejor manera de plantear la Navidad es la actuación y la protección de estas semanas.

Tanto Vergés como el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no han querido avanzar ninguna medida concreta respecto a la Navidad hasta que no esté todo decidido para "no marear" ni crear expectativas, e igualmente la consellera tampoco ha querido entrar en cuándo se podrá iniciar la temporada de esquí hasta que no esté definido todos los aspectos.

36 MILLONES DE INVERSIÓN

La Generalitat ha firmado con el Ayuntamiento de Calella un convenio para las obras de ampliación y mejora de servicios del Hospital Sant Jaume de Calella, que prevé una inversión del Ejecutivo catalán de 36 millones de euros.

Vergés ha subrayado que se aumentará en 15.000 metros cuadrados el hospital para mejorar su capacidad asistencial, en un momento que, ha dicho, "se necesita un sistema de salud más fuerte que nunca".

Comella ha dicho que el de Calella es un hospital muy fragmentado y que con la ampliación y remodelación tendrá una "sensación de compactar" las instalaciones, que ganarán en camas de semicríticos y potencia quirúrgica.

La alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, ha afirmado que con la ampliación se mejorará el servicio sanitario y los profesionales "podrán trabajar en condiciones", y el consistorio invertirá unos 2 millones en la ampliación del aparcamiento, que pasará de 200 a 300 plazas.