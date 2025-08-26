Catalunya lanzará en septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios

Se podrán presentar proyectos hasta el 15 de octubre

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el gasto plurianual de 200 millones de euros que le permite lanzar en septiembre la primera convocatoria de la ley de barrios, uno de los proyectos estrella del ejecutivo de Salvador Illa.

"Empezamos este curso político con un acuerdo importante", ha celebrado en rueda de prensa este martes la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, tras la primera reunión del Consell Executiu después de las vacaciones de verano.

En concreto, la convocatoria se abrirá durante la segunda quincena de septiembre (aunque estaba prevista para el mes de julio) y fija el plazo de presentación de los proyectos por parte de los municipios hasta el 15 de octubre.

Pese a que el calendario inicial preveía lanzar la primera convocatoria en julio, el objetivo del Govern sigue siendo que la resolución llegue a finales de este año o a principios de 2026 para que los municipios puedan desplegar sus medidas durante el año que viene.

REFORZAR LA COHESIÓN SOCIAL

Paneque ha subrayado la buena acogida, por parte del territorio, de la ley barrios, que quiere reforzar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los barrios, en especial aquellos que tienen una media de ingresos por debajo de la media catalana.

De hecho, para poder optar a la convocatoria, los barrios deberán tener una renta per cápita inferior a la media de Catalunya, que fue de 15.830 euros en 2023, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

DESPLIEGUE "ASEGURADO"

El ejecutivo invertirá 1.000 millones de euros en cinco años --200 por convocatoria--, con lo que prevén llegar a mover 1.600 millones con la ayuda de los entes locales.

Preguntada por si una eventual ausencia de Presupuestos puede poner en peligro el despliegue de la ley, Paneque ha dicho que está "asegurado".