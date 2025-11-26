Catalunya, reconocida como mejor ecosistema de 'startups' del sur de Europa, según StartupBlink

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha sido reconocida como el mejor ecosistema de 'startups' del sur de Europa en la tercera edición de los StartupBlink Startup Ecosystem Awards, plataforma global de investigación sobre economía e innovación.

El premio lo ha recogido Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, como reconocimiento por "su rol en el desarrollo del ecosistema de empresas emergentes en Catalunya", informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

La agencia analiza anualmente desde hace una década el panorama de 'startups' catalán y, desde 2016, el directorio Barcelona & Catalonia Startup Hub, creado por Acció, reúne en un solo espacio toda la información sobre las empresas emergentes catalanas con contenido actualizado diariamente.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado que este premio "es un reconocimiento al trabajo sostenido hecho por Acció y múltiples actores, público y privados, que ha permitido generar un entorno estable que fomenta la competitividad".

Según el criterio de StartupBlink, basado en un algoritmo que contempla más de 40 parámetros, Catalunya destaca por su solidez y consistencia como líder regional desde 2020, con un ecosistema que "funciona a un elevado rendimiento de forma inalterable".