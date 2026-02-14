Catalunya registra más de 3.000 agresiones al personal sanitario en 2025

Archivo - Un trabajador sanitario protegido en la Unidad de Cuidados Intensivos –UCI- del Hospital del Mar, en Barcelona, Catalunya (España), a 19 de noviembre de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Catalunya registró a lo largo de 2025 un total de 3.039 agresiones al personal sanitario, según datos del registro del Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Catalunya (OSVASC) a los que ha tenido acceso Europa Press a través de la Conselleria de Salud de la Generalitat.

Frente a esta situación, Salud está desplegando junto a la mayoría de agentes del sector un nuevo registro unificado que permite monitorizar la violencia contra sanitarios y explotar los datos en materia de prevención, a la vez que trabaja en una ley que permitirá sancionar las agresiones como ya hacen otras comunidades autónomas, donde las multas pueden llegar hasta 600.000 euros.

LA MAYORÍA, AGRESIONES NO FÍSICAS

Las agresiones no físicas constituyen la "gran mayoría" de episodios registrados (89,37%), siendo prácticamente todas en el marco de la atención presencial, mientras las físicas supusieron un 10,92%.

La mayor parte de las agresiones se produjo en consulta (39,09%), seguido de los puntos de admisión o información (28,46%), la hospitalización (14,15%) y los servicios de urgencias (13,33%).

En la mayoría de los casos, la agresión se produce en presencia de otras personas, lo que, según el OSVASC, pone de manifiesto "su impacto en el entorno asistencial".

PERFIL DEL AGRESOR

El agresor es generalmente el propio usuario o paciente (75,26%), seguido de familiares o acompañantes (22,01%); predominan los hombres como agresores (62,92%), y se identifica un porcentaje "relevante" de reincidencia (26,19%).

La causa más frecuentemente alegada está relacionada con la atención percibida por parte del usuario (29,94%), seguida de causas ajenas a la organización o a la asistencia (25,80%), de las demandas del usuario (18,13%) y de causas vinculadas al propio acto sanitario o administrativo (17,67%).

PERFIL DE LA VÍCTIMA

Las víctimas fueron, en su mayor parte, personal de enfermería (27,21%) y personal facultativo (27,15%), seguidas del personal administrativo (23,46%); en el 61,17% de los casos, los hechos se produjeron en atención primaria, mientras la atención hospitalaria y las emergencias extrahospitalarias concentraron un 29,42% y un 9,71% de situaciones de violencia, respectivamente.

Los agresiones afectan mayoritariamente a las mujeres, que representan el 78,18% de los casos registrados frente al 21,82% de los hombres, un porcentaje que se acerca a la proporción de género entre los trabajadores del sistema público (75%-25%, aproximadamente).

Por grupos de edad, el más afectado es el de 25 a 35 años (33,60%), seguido de los tramos de 36 a 45 años y de 46 a 55 años, ambos con un 23,99%.

En declaraciones a Europa Press, el director de profesionales de la Salud, Jordi Vilana, ha situado estas cifras en un contexto de descontento social e insatisfacción con el sistema sanitario, algo que se suma a la creciente complejidad de la atención sanitaria y a una sensación de impunidad por parte de los agresores: "1 de cada 4 es reincidente", señala.

NUEVO REGISTRO

Hasta ahora, cada hospital informaba a título individual de los casos de agresiones, pero de cara a 2026 la Generalitat está desplegando un registro unificado de agresiones a sanitarios que integrará a --y estará a disposición de-- todos los centros de Catalunya.

Servirá no solo para disponer de datos sólidos y monitorizar la situación, sino para explotar los datos --por ejemplo, con un mapa de calor-- y tomar decisiones al respecto, a la vez que se crea una "cultura de la notificación".

El nuevo registro, cuyo origen se remonta a un acuerdo de Govern de 2022, está impulsado por el OSVASC, que incluye a la Conselleria, sindicatos, patronales, consorcios, colegios profesionales, el Institut Català de la Salut (ICS) y representantes de pacientes, entre otros.

Vilana ha explicado que el objetivo es "tener una visión a nivel global de todo el sector", incluyendo la parte pública, privada y concertada, y ha apuntado que la mitad de los proveedores ya están incluidos.

La previsión es incorporar el 100% del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (Siscat) el segundo o tercer trimestre de 2026, así como de integrar el sector privado progresivamente.

SANCIONES Y COLABORACIÓN CON MOSSOS

A lo largo de 2026, la Generalitat prevé aprobar, por un lado, el decreto que dará cobertura legal al registro, y por el otro, una ley --que de momento está en fase de memoria preliminar-- que permita aplicar un procedimiento sancionador tras las agresiones.

Salud está estudiando la cuantía de las posibles multas a partir de lo que ya aplica en otras comunidades, donde las cantidades oscilan entre los 300-600 euros, en los casos más leves, hasta los 600.000 euros, en los más graves.

La Conselleria colaborará con los Mossos d'Esquadra, que podrán acceder al mapa de calor, y cuando un profesional denuncie una agresión, podrá usar la dirección del hospital en vez de su domicilio particular; además, cada centro sanitario tendrá un teléfono de Mossos de referencia, algo que ya ocurre en algunos casos pero que se quiere sistematizar.