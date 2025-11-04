Catalunya registraba 8.154.627 habitantes a 1 de julio de 2025, según el Idescat

Archivo - Decenas de personas caminan por el centro de la ciudad, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tenía 8.154.627 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone un aumento de 41.137 personas durante el primer semestre del año, según datos provisionales del avance de las Estimaciones de población del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

En términos interanuales, el crecimiento estimado es de 87.173 habitantes (1,1%), ha informado el Idescat en un comunicado de este martes.

Por edad, durante los primeros seis meses del año, el grupo de 0 a 15 años disminuye (10.869 personas menos) y aumenta el de 16 a 64 años (35.375) y el de 65 años o más (16.631): en relación con un año atrás y en términos relativos, los de 0 a 15 años disminuyen un 1,9%, los de 16 a 64 aumentan un 1,4% y los de 65 o más crecen un 2,3%.

Este patrón de disminución de la población más joven y de aumento del resto de grupos se ha mantenido constante desde el inicio del 2018: la población de 0 a 15 años ha disminuido en 97.786 personas, mientras que los grupos de 16 a 64 años y de 65 o más han aumentado en 497.958 personas y 200.774, respectivamente.

PROVINCIAS

Por provincias, la población aumenta en las cuatro en el primer semestre de 2025: en Barcelona en 26.292 personas, en Girona en 5.072, en Lleida en 2.463 y en Tarragona en 7.310.

En relación con un año atrás y en términos relativos, donde más aumenta la población es en Tarragona y en Lleida, con un crecimiento interanual del 2,2% y del 1,4%, respectivamente; y en Girona el crecimiento interanual es del 1,1% y en Barcelona del 0,9%.

PERSONAS CENTENARIAS

A 1 de julio de 2025 se estima que hay 3.051 personas centenarias en Catalunya, de las que 502 son hombres (16,5%) y 2.459 son mujeres (83,5%), y "por primera vez" Catalunya asume la cifra de 3.000 personas mayores de 100 años.

En el primer semestre de 2025 la población centenaria ha aumentado en 134 personas, ya que a 1 de enero de 2025 había 2.917 personas centenarias (464 hombres y 2.453 mujeres).

La cifra de centenarios ha crecido de forma "continuada" y aproximadamente se duplica cada diez años: en 1985 había 185 centenarios, en 1995 había 370, en 2005 eran 815 y en 2015 eran 2.067.