Catalunya suma dos nuevas agrupaciones de oficinas de justicia en el municipio en Lleida

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha sumado dos nuevas agrupaciones de oficinas de justicia en el municipio en la demarcación de Lleida: una con sede en El Pont de Suert y otra en Ponts, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este lunes.

Con estas, son ya 76 las agrupaciones en Catalunya que refuerzan la justicia de proximidad con personal especializado.

La agrupación de El Pont de Suert incluye las oficinas de justicia en el municipio (antiguos juzgados de paz) de El Pont de Suert, la Vall de Boí y Vilaller, correspondientes al partido judicial de Tremp; la de Ponts, agrupa las oficinas de Ponts, la Baronia de Rialb, Bassella, Biosca, Oliana, Peramola, Sanaüja, Tiurana, Torà y Vilanova de l'Aguda, del partido judicial de Solsona.

La agrupación de oficinas de justicia en el municipio (antiguos juzgados de paz) ofrece más recursos y permite ganar eficiencia, informa el departamento, que quien pone a personal de la Administración de justicia en la sede para que preste servicio a las oficinas de todos los municipios que formen parte de la agrupación.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha puesto en valor la creación de estas dos agrupaciones: "Nos interesan las agrupaciones para ganar eficiencia, para ser más prácticos y poder ofrecer un mejor servicios a la ciudadanía" y ha añadido que este modelo no hace perder proximidad y refuerza la figura del juez de paz.