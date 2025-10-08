Catalunya tiene "baja tasa" de titulación pese a escolarizar a casi el 100%, según un informe

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Catalunya tiene "baja tasa" de titulación de alumnos pese a una escolarización del 95,8%, según el informe 'Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Catalunya 2025', de la Facultad de Derecho de UIC Barcelona y la Fundación Europea Sociedad y Educación.

Lo han presentado en UIC Barcelona el presidente de la Fundación, Miguel Ángel Sancho Gargallo (coordinador del informe) y el director del área de Derecho Administrativo de la universidad, Juan José Guardia Hernández, y ha clausurado el director general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat, Francesc Xavier Güell, informa la universidad en un comunicado.

El abandono escolar sigue siendo "elevado" pese a mejorar los últimos años (13,7% frente a la media española del 13%), el alumnado extranjero es el 16,5% (más de 4 puntos por encima de la media española) y los expertos establecen una "relación entre la tasa de abandono y el origen inmigrante de los alumnos, la convivencia con o sin sus progenitores y el nivel de estudios de los padres".

ABANDONO ESCOLAR

Girona destaca en abandono de los estudios (con un 32%, frente al 20% en Barcelona) y la tasa de abandono en Catalunya es 23 puntos superior en el alumnado de origen inmigrante.

Este porcentaje también es alto en estudiantes de casas donde no viven sus dos progenitores o donde éstos carecen de estudios superiores (en este caso la diferencia alcanza 18 puntos); el 4,9% de alumnos cuyos padres tiene estudios superiores deja la formación, frente al 22% de los que sí tiene.

El 18,3% de población de 20-29 años no tiene Bachillerato ni FP, y el 34,8% de matriculados de nuevo ingreso en ciclos de formación de grado medio no acaba los estudios después de cuatro años.

POCOS REPETIDORES

El porcentaje de repetidores es "muy bajo" en Catalunya, ya que el 2,6% de alumnos de la ESO repite de curso.

En cuanto a las ratios alumno-profesor, Catalunya tiene la segunda tasa más alta de España (11,2%), después de Madrid (12,2%), frente a la media española del 10,9%.

Pero los expertos constatan un "bajo nivel" del alumnado especialmente en matemáticas y ciencias: en matemáticas Catalunya tiene una puntuación de 489 (498 de media en España y 514 en Europa), según el informe Timss.

Sancho ha afirmado que, según estudios recientes, la escolarización temprana está relacionada con el nivel de estudios: en Catalunya, la tasa de escolarización a los dos años es del 70%, frente al 73% de la media española.

El estudio aborda escolarización, recursos, resultados, Catalunya en las evaluaciones internacionales, y educación y empleo, y está vinculado al grupo de investigación reconocido por la Generalitat GRE - Drets, Agenda 2030 i Recuperació Sostenible a Catalunya (RESCAT 2030).