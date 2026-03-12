El CCCB será una de las dos sedes de la quinta edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana

Archivo - Imagen del CCCB - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Fundación Arquia han presentado este jueves la quinta edición de TAC! Festival de Arquitectura Urbana, dedicada a la energía como fuerza transformadora del espacio urbano y que este año contará con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y la ciudad de Sestao (Bizkaia) como sedes oficiales.

El festival, cuyo objetivo es poner en valor el espacio público de las ciudades e impulsar el talento de jóvenes arquitectos, se celebrará del 1 de octubre al 1 de diciembre en Barcelona y del 15 de octubre al 15 de noviembre en Sestao, informa el Ministerio en un comunicado.

El secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura e impulsor del festival, Iñaqui Carnicero, ha presentado la nueva edición junto a la directora de la Fundación Arquia, Sol Candela; el alcalde de Sestao, Gorka Álvarez; el jefe de infraestructuras y producción técnica del CCCB, Mario Corea, y el director artístico del festival, Javier Peña.

A través de la construcción de un pabellón temporal en la plaza Joan Coromines de Barcelona y otro en Labe Garaia Parkea de Sestao (Bizkaia), el festival "invita a reflexionar sobre el papel de la energía en la configuración de las ciudades contemporáneas".

PRODUCCIÓN CULTURAL Y LEGADO INDUSTRIAL

Ambos enclaves, vinculados a la producción cultural y al legado industrial respectivamente, "ofrecen un marco idóneo para explorar cómo la arquitectura efímera puede activar el espacio público y reinterpretar las infraestructuras, memorias y paisajes que han modelado el desarrollo urbano".

En el caso de Barcelona, la ciudad ha sido nombrada Capital Mundial de la Arquitectura por la Unesco-UIA con motivo de la celebración del Congreso Mundial de Arquitectos, cuya programación "dialogará con el pabellón temporal del festival", que se situará en la plaza Joan Coromines, un enclave cultural y académico situado entre el CCCB, el MACBA, la Universitat Ramon Llull-Blanquerna y la iglesia de Santa Maria de Montalegre.