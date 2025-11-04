CC.OO. alerta del peso de actividades estacionales en el tejido productivo catalán

Archivo - Un joven se apoya junto a cajas con compras, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha alertado del peso que tienen "actividades típicamente estacionales" en el tejido productivo catalán, que a su parecer provocan incrementos en el número de parados pese a los indicios de crecimiento económico registrados en el territorio.

Así lo ha manifestado en un comunicado este martes tras conocerse los datos del paro del mes de octubre, que subió en Catalunya en 2.423 personas en octubre (+0,75%) respecto a septiembre, tras bajar un 1,62% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 324.495.

En este contexto, el sindicato ha instado a desarrollar el tejido productivo especialmente en ámbitos con "capacidad de crecimiento y futuro", como el de las energías renovables, actuar contra la cronificación del paro que afecta a ciertos colectivos, como los mayores de 45 años, y reducir la estacionalidad.