CC.OO. de Catalunya lamenta la presunta agresión sexual de un médico a su paciente en Salt (Girona)

GIRONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha rechazado la agresión sexual producida presuntamente por un médico del servicio de urgencias del Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) a una de sus pacientes en situación de vulnerabilidad la semana pasada, y que los Mossos d'Esquadra detuvieron el 11 de septiembre.

"Rechazamos completamente toda conducta que atente contra la dignidad, la integridad física y psíquica de cualquier persona, especialmente cuando se produce en el ámbito sanitario. La vulnerabilidad de la víctimas y el posible abuso de posición de confianza plantean una gravedad extrema", informa en un comunicado emitido este martes.

Por otro lado, el sindicato ha trasladado su apoyo a la persona afectada y a familiares, y ha manifestado que el sistema de salud debe ser un espacio "seguro, de cuidado, respeto y protección", por lo que la administración no puede ausentarse de su responsabilidad.