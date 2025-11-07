CC.OO. de Catalunya pide cambios "urgentes" en la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía

Archivo - Banderas de CC.OO. De Catalunya en una manifestación. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha perdido cambios "urgentes" en la nueva Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), tras las conclusiones de dos informes elaborados por Ivàlua, en un comunicado este viernes.

Ambos informes muestran que la RGC "debería ser una herramienta básica para luchar contra la pobreza", pero que está, textualmente, muy lejos de alcanzar este objetivo.

Los datos señalan que más de la mitad de personas que sufren pobreza en Catalunya son mujeres y que uno de cada cuatro niños y jóvenes están en riesgo de pobreza.

Asimismo, el 66% de los hogares con niños que perciben esta ayuda "continúa en situación de pobreza severa" y el sindicato ha señalado que es porque la cantidad de la prestación no aumenta de forma adecuada en función del número de miembros de la familia.

Por ellos, la organización reclama garantizar el acceso a la RGC, incrementar la cuantía, establecer políticas activas de seguimiento y establecer mecanismos de coordinación automáticos con el Ingreso Mínimo Vital.