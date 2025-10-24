CC.OO de Catalunya pide recursos necesarios contra el paro de larga duración

Archivo - Varias personas sentadas en bares en la plaza dels Àngels del Raval de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

CC.OO de Catalunya ha pedido que se activen los recursos necesarios para frenar el paro de larga duración porque, avisan, puede cronificarse, informan en un comunicado este viernes.

Así ha valorado el sindicato los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que revela que el paro en Catalunya subió en 3.800 personas durante el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior (+1,1%) y la tasa de paro se situó en el 8,18%

"No podemos obviar que más del 40% de las personas que se encuentran en situación de paro se encuentran en situaciones de paro de larga o muy larga duración", explican, tras criticar que las mujeres no se ven beneficiadas del incremento del empleo e incrementan su nivel de paro.