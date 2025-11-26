El CEC alerta de que el incremento de límites del CSRD es "un paso atrás" en sostenibilidad

Archivo - Fachada del Col·legi d'Economistes de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Sostenibilidad del Col·legi d'Economistes de Catalunya ha alertado de que el incremento de los límites de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) es "un paso atrás" en sostenibilidad, en un comunicado este miércoles.

Ha lamentado que si se aligeran las obligaciones de diligencia debida reducirá de forma "muy significativa" el número de empresas obligadas a informar sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza.

El ente ha explicado que el paquete de simplificación conocido como Omnibus I de la Comisión Europea "tiene por objetivo simplificar y reducir la carga administrativa de las empresas" en información de sostenibilidad y diligencia debida.

"Estas modificaciones representan un paso atrás crítico en la regeneración del planeta y en la protección de los derechos de los derechos humanos", ha añadido.

Ha destacado el "riesgo de desalineación internacional y de pérdida de liderazgo regulador global" de la Unión Europea en materia ESG.