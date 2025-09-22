Cecot abre 80 cursos este trimestre para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral

Archivo - Logo de Cecot - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cecot Formació ofrecerá más de 80 cursos durante el último trimestre del año para "dar respuesta a las necesidades de formación y reciclaje en un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante".

La oferta cubre ámbitos como digitalización, liderazgo, idiomas, bienestar o cocina, y está orientando a profesionales en activo, empresas y personas que buscan empleo, según ha informado este lunes la patronal en un comunicado.

Además de la oferta abierta, el centro pone también a disposición de las empresas formación a medida, adaptada a las necesidades específicas de cada organización y con la posibilidad de ser bonificada a través de la Fundae.

En este ámbito, destacan los programas en transformación digital, liderazgo, igualdad y prevención de riesgos, idiomas y sostenibilidad.

Con esta doble línea --formación abierta y formación a medida para empresas--, el centro busca consolidar su "apuesta por un aprendizaje útil, práctico y con retorno inmediato, tanto para las personas como para las organizaciones".

Cecot Formació cerró el ejercicio de 2024 con 998 acciones formativas, la cual se traduce en 29.876 horas de formación impartidas y un total de 10.896 alumnos formados.