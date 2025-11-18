Cecot alerta de que la transición energética en Catalunya es un reto estructural para la economía

Archivo - Logo de Cecot durante la 29ª edición de la Nit de l’Empresa de la Cecot, en L’Auditori, a 21 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Es un evento de referencia en el mundo empresarial, que reúne a emprendedores, empresarios y empre - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov.

La Cecot alerta de que la transición energética en Catalunya es un reto estructural para la actividad económica y para la industria catalana, que "afronta el proceso con retraso y con una excesiva complejidad administrativa que frena la inversión y la planificación empresarial", informa este martes en un comunicado.

La Comisión de Energía y Sostenibilidad de la Cecot, presidida por el ingeniero industrial Oriol Xalabarder, ha elaborado un documento de trabajo en el que analiza los retos que afronta Catalunya en el proceso de transición energética y propone un conjunto de medidas "para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, competitivo y estable".

El presidente de la Cecot, Xavier Panés, ha expresado que transición energética "no puede convertirse en un freno para la competitividad, sino en una oportunidad para modernizar" el tejido productivo.

El documento afirma que "se ha asumido erróneamente que el reto de la transición energética se resolvía únicamente con más renovables, pensando que la electrificación vendría por inercia".

En este sentido, Xalabarder ha asegurado que el sistema eléctrico actual no responde a las necesidades futuras: "Es necesario un modelo que dé respuesta a las nuevas demandas de la red".

MEDIDAS PROPUESTAS

Para hacer frente a estos retos, la Cecot ha propuesto algunas medidas concretas en el documento, como agilizar la tramitación de proyectos de generación, reforzar el consenso social e incorporar criterios de justa transición; reformar el marco regulador del transporte; promover los cambios en el marco retributivo de la distribución, e invertir en la digitalización de las infraestructuras eléctricas.

También propone incentivar la inversión en sistemas de gestión y baterías y crear un marco normativo que permita a los consumidores ser agentes activos dentro del sistema; impulsar el almacenamiento como complemento del mix de generación de renovables; acelerar el despliegue de puntos de carga rápida de acceso público, y digitalizar y unificar procedimientos, entre otros.

CONSENSO POLÍTICO

Panés ha dicho que la transición energética es, a su juicio, una oportunidad para reforzar la competitividad de Catalunya, pero ha afirmado que para que esto pase se necesita "consenso político y diálogo permanente entre administraciones, empresas y sociedad civil".

Por eso, la Cecot está haciendo llegar el documento a los gobiernos catalán y español y a los grupos parlamentarios del Parlament y del Congreso, con el objetivo de que sus propuestas "contribuyan al debate y a la definición de políticas estratégicas efectivas y compartidas" para hacer posible la transición energética.