Cecot Formació impulsa una oferta de cursos subvencionados para mejorar la ocupabilidad de parados

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cecot Formació ha presentado su nueva programación de cursos de Formación Profesional de Grado C para mejorar la ocupabilidad de parados en 2026, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Los programas empezarán en enero y tienen el objetivo de mejorar la ocupabilidad y la cualificación profesional en sectores "con gran demanda laboral".

Los programas combinan formación teórica y práctica e incluyen más horas de prácticas en empresas, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral y ofrecer una experiencia profesional "real".